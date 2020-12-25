مبابي يوجه رسالة عاطفية لتوخيل

وجه مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، الشكر للمدرب توماس توخيل، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن إقالة المدرب الألماني من تدريب الفريق الباريسي.

وقال مبابي عبر حسابه في "إنستغرام" مع نشر صورة له مع المدرب الألماني البالغ عمره 47 عاما: "للأسف هذه هي كرة القدم. لن ننسى الفترة التي قضيتها هنا. كتبت جزءا مذهلا من تاريخ النادي، وأود أن أقول لك شكرا أيها المدرب".

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وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية، ومجلة "بيلد" الألمانية، أمس الخميس، أن توخيل، الذي قاد باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ، تمت إقالته، لكن الفريق الباريسي لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن يؤكد أو ينفي إقالة المدرب الألماني.

وعين توخيل مدربا لباريس سان جيرمان في 2018، وقاده للقب الدوري الفرنسي مرتين، بالإضافة إلى الرباعية المحلية في موسمه الثاني.

ويحتل باريس سان جيرمان حاليا، المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة من 17 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أولمبيك ليون المتصدر.

كما بلغ بطل فرنسا دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حيث سيواجه برشلونة الإسباني.

المصدر: رويترز