 
مباشر

صلاح ضمن قائمة المشاهير الأعلى أجرا في العالم

الرياضة

صلاح ضمن قائمة المشاهير الأعلى أجرا في العالم
Reuters /JUSTIN SETTERFIELD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfhq

وضعت مجلة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، النجم المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول، ضمن قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم، واحتل فيها المركزالـ100.

وكشف تقرير لمجلة "فوربس"، أن دخل محمد صلاح السنوي يبلغ 35.1 مليون دولار وفقا لعقده مع ليفربول وعقود الرعاية والإعلانات وبعض المتغيرات التي يحصل عليها.

إقرأ المزيد
صلاح يتراجع في تصنيف أفضل 100 لاعب في العالم (القائمة كاملة)
صلاح يتراجع في تصنيف أفضل 100 لاعب في العالم (القائمة كاملة)

ومن بين الرياضيين في قائمة المشاهير، يحتل محمد صلاح المركز الـ34 بين أعلى اللاعبين أجراً في العالم، ويتقدم اللاعب المصري على مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، بطل كأس العالم مع منتخب فرنسا 2018، الذي يحتل المرتبة 36 في القائمة.

المصدر: وكالات  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا