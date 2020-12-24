متاعب المغربي زياش تتواصل في تشيلسي

قال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، إن صانع ألعاب فريقه، المغربي حكيم زياش، سيغيب عن مباراة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد السبت، بسبب مشكلة عضلية.

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الحالي، مقابل 40 مليون يورو، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، تعرض لانتكاسة مع بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة، ليغيب عن أول مباريات "البلوز" هذا الموسم.

وبعد تعافي زياش وعودته لتشكيلة تشيلسي، تعرض لإصابة جديدة، ولم يلعب أي مباراة منذ فوز "البلوز" 3-1 على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "زياش لن يكون جاهزا لمباراة أرسنال.. تعرض لإصابة عضلية أخرى. علينا انتظاره حتى يتعافى".

وأضاف: "إنها ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خلال الأسبوع المقبل، ونأمل أن يقدم لنا ما كان يقدمه من قبل".

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وعن إصابة المدافعين، بن تشيلويل، وريس جيمس، بكدمات خلال الأسبوع الماضي، وفرص لحاقهما بمباراة أرسنال ومواجهة أستون فيلا المقررة يوم الاثنين، قال لامبارد: "لا يمكنني تقديم إجابة في الوقت الحالي. لست متأكدا من جاهزيتهما للمباراتين".

ويحتل فريق لامبارد، المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

المصدر: رويترز