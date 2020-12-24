 
مباشر
عاجل
قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي عن اختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها

متاعب المغربي زياش تتواصل في تشيلسي

الرياضة

متاعب المغربي زياش تتواصل في تشيلسي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfdo

قال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، إن صانع ألعاب فريقه، المغربي حكيم زياش، سيغيب عن مباراة أرسنال خارج الديار في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غد السبت، بسبب مشكلة عضلية.

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الحالي، مقابل 40 مليون يورو، لكن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، تعرض لانتكاسة مع بداية الموسم بعد تعرضه للإصابة، ليغيب عن أول مباريات "البلوز" هذا الموسم.

وبعد تعافي زياش وعودته لتشكيلة تشيلسي، تعرض لإصابة جديدة، ولم يلعب أي مباراة منذ فوز "البلوز" 3-1 على ليدز يونايتد في الخامس من ديسمبر.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "زياش لن يكون جاهزا لمباراة أرسنال.. تعرض لإصابة عضلية أخرى. علينا انتظاره حتى يتعافى".

وأضاف: "إنها ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خلال الأسبوع المقبل، ونأمل أن يقدم لنا ما كان يقدمه من قبل".

إقرأ المزيد
اختر اللاعب الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش!
اختر اللاعب الأفضل في العام 2020 بين الثلاثي صلاح ومحرز وزياش!

وعن إصابة المدافعين، بن تشيلويل، وريس جيمس، بكدمات خلال الأسبوع الماضي، وفرص لحاقهما بمباراة أرسنال ومواجهة أستون فيلا المقررة يوم الاثنين، قال لامبارد: "لا يمكنني تقديم إجابة في الوقت الحالي. لست متأكدا من جاهزيتهما للمباراتين".

ويحتل فريق لامبارد، المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا