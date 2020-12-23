أحد أساطير ليفربول: على صلاح أن يكره ريال مدريد

صرح نجم ليفربول المعتزل جون آلدريدج بأن اهتمام أندية مثل ريال مدريد وغيره بمحمد صلاح يعد أمرا طبيعيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن على المصري أن يكره ريال مدريد بدلا من الاهتمام به.

وقال جون آلدريدج في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليفربول إيكو": "لو كنت بمستوى محمد صلاح لا بد أن يرتبط اسمك ببرشلونة وريال مدريد، وهاري كين سيكون التالي، هكذا هي كرة القدم. تم الحديث عن ساديو ماني أيضا، نحن نتكلم عن ثنائي ضمن أفضل المهاجمين في العالم، دائما ما سيتم ربطهما بريال مدريد".

Today’s echo column folks pic.twitter.com/htd5wTbuVH — John Aldridge (@Realaldo474) December 22, 2020

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وأضاف: "بشكل شخصي لو كنت مكانه ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وطريقة تعامل (سيرخيو) راموس معي كنت لأكره ريال مدريد، لكني كنت سأريد الرحيل عن ليفربول".

وتابع "يملك ليفربول الثلاثي الأفضل في العالم بخط الهجوم، دون التطرق لبقية الأسماء في الأندية الأخرى، لن أستبدل صلاح أو ماني أو (روبرتو) فيرمينو بأي لاعب آخر".

أثار محمد صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن فريقه ليفربول، بعد الحوار المطول الذي أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال صلاح: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

ويرتبط محمد صلاح (28 عاما)، الذي يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بعقد مع ليفربول، حتى نهاية يونيو 2023.

المصدر: وكالات