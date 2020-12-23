لينيكر يعلق ساخرا على هزيمة أرسنال الساحقة ويدافع عن أوزيل

انتقد المهاجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر بسخرية هزيمة أرسنال الساحقة أمام مانشستر سيتي (1-4) أمس الثلاثاء، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وكتب لينيكر "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "أصبح من الصعب أكثر إلقاء اللوم على مسعود أوزيل".

It’s getting increasingly more difficult to blame @MesutOzil1088 — Gary Lineker (@GaryLineker) December 22, 2020

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واستبعد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، مسعود أوزيل من المشاركة في الدوري الانجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي، بالرغم من أن الألماني يتقاضى راتبا فلكيا يبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا مع الفريق اللندني، الأمر الذي يثير غضب جماهير "المدفعجية".

وحاول أرتيتا وأرسنال الاستغناء عن أوزيل خلال الصيف الماضي، بسبب راتبه الضخم، لكن اللاعب قرر الاستمرار وقضاء العام الأخير من عقده في ملعب "الامارات".

المصدر: وكالات