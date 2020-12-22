إشبيلية يصطاد "خفافيش" فالنسيا بتصويبة قاتلة (فيديو)

خرج فريق إشبيلية بفوز ثمين من ملعب مضيفه فالنسيا (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره لمهاجمه سوسو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 81 من زمن اللقاء على ملعب "ميستيايا".

ورفع إشبيلية رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة من 13 مباراة، وتقدم إلى المرتبة الخامسة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد فالنسيا عند 15 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT