طلب إنساني من رونالدينيو لمحبيه

طلب النجم البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، عشاقه ومحبيه، بالصلاة والدعاء لوالدته التي أودعت وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة بورتو أليغري، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وكتب اللاعب السابق لأندية برشلونة، وميلان، وباريس سان جيرمان عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن عائلته في صراع من أجل أن تتعافى والدته ميغيلينا (71 عاما)، وتتمكن من مغادرة المستشفى.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020

وطالب بطل العالم مع المنتخب البرازيلي في العام 2002 والفائز بجائزة الكرة الذهبية 2005، عشاقه بالدعاء لوالدته، مضيفا: "أصدقائي الأعزاء، والدتي مصابة بكوفيد 19، نحن في صراع من أجل أن تتعافى في أسرع وقت ممكن.. هي في وحدة علاج مركزة وتتلقى كل الرعاية. أشكركم على الصلوات والطاقات الإيجابية والحب الدائم".

المصدر: حساب رونالدينيو على "تويتر"