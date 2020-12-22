ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني
@Alexandr3115/Twitter.com
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توج قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الاثنين، بجائزة "بيتشيتشي"، التي تقدمها صحيفة "ماركا" لأفضل هداف في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفاز ميسي بالجائزة بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني في الموسم الماضي، برصيد 25 هدفا.
Leo #Messi receives his 7️⃣th Pichichi trophy.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2020
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/YDXGeHIa2u
وهذه هي المرة السابعة التي يتوج فيها صاحب الـ33 عاما بجائزة "بيتشيتشي"، بعد أعوام 2010، و2012، و2013، و2017، و2018، و2019.
تجدر الإشارة إلى أن الجائزة سميت بـ"بيتشيتشي"، تكريما
لنجم أتلتيك بلباو السابق، رافائيل مورينو أرانساندي، الملقب بـ"بيتشيتشي".
المصدر: matchtv.ru