مدرب برشلونة يعلق على واقعة "يد راموس"

صرح الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة аأن هناك أشياء غير مفهومة، تعقيبا على واقعة لمسة اليد على سيرخيو راموس قائد ريال مدريد خلال مباراته أمام مضيفه إيبار.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، المكرس لمباراته أمام مضيفه بلد الوليد يوم الأربعاء، حول تقنية الفيديو وعدم احتساب ركلة جزاء ضد راموس: "تكرار الحديث ليس ملزما، لأن هناك أشياء غير مفهومة، وإذا سألت 10 أشخاص في مدريد سيقول 9 منهم بالتأكيد هي ركلة جزاء، ونحن نعلم بالفعل".

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وأضاف: "تصريحات فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد الأخيرة؟ لا يوجد رد، ولكل شخص الحق في قول الأشياء وإبداء رأيه في موضوعات مختلفة".

وتباينت الأراء حول عدم احتساب حكم الساحة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو ركلة جزاء ضد ريال مدريد، عندما ارتطمت الكرة بمرفق قلب دفاعه سيرخيو راموس، داخل منطقة الجزاء، وأمر باستمرار اللعب من دون اللجوء لتقنية الفيديو الـ"VAR"، بداعي أنه لم يتلق أي إشارة من حكام الفيديو "VAR" بهذا للخصوص.

وأكد عدد من خبراء كرة القدم صحة وجود ضربة جزاء، وأن الحكم قد أخطأ في قراره، خاصة وأنه جاء في وقت حساس في الدقيقة 82 والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الفريق الملكي (2-1)، مشيرين إلى أن ذلك كان ربما سيغير نتيجة المباراة.

أما فيما يتعلق بمباراة برشلونة أمام مضيفه بلد الوليد، فقال كومان: "علينا أن نلعب بشكل أكثر انتظاما، ونكون أفضل مع الكرة ونتحسن دون الكرة، ويجب أن نلعب بأقصى تركيز".

وأضاف: "برشلونة فريق تغير فيه الكثير من الأشياء، ويلعب الشباب كثيرا وهذا يشير لعدم انتظام الفريق، وفي مواقف معينة نفتقد بعض اللاعبين، وهو أمر جيد جدا بالنسبة للمستقبل ويجب أن يحصد برشلونة الألقاب".

وتابع: "نحن نعلم أنه لتغيير الأشياء نحتاج إلى الوقت، لكننا برشلونة ونريد الفوز بالمباريات، فهو الشيء المعقد حاليا، ولا يوجد الكثير من الدورات التدريبية لتحسين الأشياء".

المصدر: وكالات