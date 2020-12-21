صحيفة "آس".. بنزيما يجلب الحب

أشادت صحيفة "آس" الإسبانية بتألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه إيبار (3-1) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وكتبت صحيفة "آس" على غلافها الورقي الرئيسي، الصادر صباح اليوم الإثنين، عنوانا جاء فيه "بنزيما يجلب الحب، في إشارة إلى التألق اللافت للمهاجم الفرنسي بتسجيله الهدف التقدم "للميرينغي" مبكرا، في الدقيقة السادسة من البداية، إضافة إلى تمريرة حاسمة ترجمها زميله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة (12 مباراة)، ليتقاسم صدارة الترتيب مع فريق أتلتيكو مدريد، الذي لعب 14 مباراة.

المصدر: "As"