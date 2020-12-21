الرياضيون الفائزون باستطلاع "شخصية العام الرياضية" خلال السنوات الماضية

منذ العام 2016 دأبت قناتنا نهاية كل سنة على استطلاع آراء متابعيها في مجمل الأحداث الرياضية والشخصيات المؤثرة على هذه الأحداث.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية لاقت هذه التجربة سنة بعد أخرى إقبالا متزايدا، ما شجعنا على مواصلتها وتطويرها.

ولعل "التصويت على أفضل لاعب عربي" كان من أكثر هذه الاستطلاعات رواجا، لما حمل في طياته من روح المنافسة.

وفيما يلي نستعرض نتائج عمليات التصويت خلال السنوات الأربع الماضية تاركين الباب مفتوحا لكم لتحديد "أفضل لاعب عربي" وغيرها من الاستطلاعات للعام 2020.

تصويت العام 2020

تصويت عام 2019

تصويت عام 2018

تصويت عام 2017

تصويت عام 2016

المصدر: RT