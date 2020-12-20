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رونالدو يتسلم النسخة الـ18 من جائزة القدم الذهبية.. تعرف على سجل المتوجين بها (صور)

الرياضة

رونالدو يتسلم النسخة الـ18 من جائزة القدم الذهبية.. تعرف على سجل المتوجين بها (صور)
AFP MIGUEL MEDINA
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تسلم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما اليوم الأحد، النسخة الـ18 من جائزة القدم الذهبية التي فاز بها في الأول من ديسمبر الجاري.

وحسب الموقع الرسمي لنادي "السيدة العجوز"، فإن رونالدو تسلم جائزة القدم الذهبية في إمارة موناكو الفرنسية خلف أبواب موصدة بسبب وباء كورونا المستجد.

وترك رونالدو آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه "بروميناد الأبطال" الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

وقال رونالدو: "الحصول على هذه الجائزة شرف لي، أنا سعيد لأن آثار قدمي ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين. أشكر كل الجمهور الذي صوت لي".

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يذكر أنه من قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة خلال مسيرته.

وفيما يلي سجل المتوجين بالجائزة في نسخها الـ18:

1-  عام 2003 الإيطالي روبيرتو باجيو

2-  عام 2004 التشيكي بافيل نيدفيد

3-  عام 2005 الأوكراني أندريه شيفتشينكو

4-  عام 2006 البرازيلي رونالدو

5-  عام 2007 الإيطالي أليساندرو ديل بييرو 

6-  عام 2008 البرازيلي روبيرتو كارلوس 

7-  عام 2009 البرازيلي رونالدينيو

8-  عام 2010 الإيطالي توتي 

9-  عام 2011 الويلزي ريان غيغز

10- عام 2012 السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

11- عام 2013 الإيفواري ديديه دروغبا

12- عام 2014 الإسباني أندريس إنييستا

13- عام 2015 الكاميروني صامويل إيتو

14- عام 2016 الإيطالي جيانلويجي بوفون

15- عام 2017 الإسباني إيكر كاسياس

16- عام 2018 الأوروغوياني إدينسون كافاني

17- عام 2019 الكرواتي لوكا مودريتش

18- عام 2020 البرتغالي كريستيانو رونالدو

المصدر: juventus.com+goldenfoot2020

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