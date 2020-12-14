 
مباشر

أول تعليق لمدرب برشلونة على مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

الرياضة

أول تعليق لمدرب برشلونة على مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال
Reuters /Albert Gea
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcy7

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أوقعته مع باريس سان جيرمان الفرنسي "صعبة لكن الفرص فيها متكافئة".

وقال كومان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الكتالوني اليوم الاثنين: "نعرف أن القرعة أوقعتنا في مواجهة فريق قوي. سنواجه باريس سان جيرمان، لكن الأمر صعب أيضا بالنسبة لهم لأننا أيضا فريق قوي. سيكون دورا إقصائيا متوازنا".

وأضاف المدرب البالغ 57 عاما: "إنهم يرغبون في الاستمرار في البطولة، مثلنا تماما. يمتلكون لاعبين مهمين ونحن أيضا. ستكون مباراة جذابة، سواء في برشلونة أو في باريس".

أول تعليق لمدرب برشلونة على مواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال
إقرأ المزيد
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهة نارية لبرشلونة
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهة نارية لبرشلونة

وواصل: "سان جيرمان أنفق مؤخرا الكثير من المال ليكون لديه فريق يمكنه المنافسة على ألقاب مهمة مثل دوري أبطال أوروبا، وفي العام الماضي وصلوا إلى النهائي وهم بالتأكيد يريدون أن يكونوا هناك دائما".

يذكر أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سحبت في وقت سابق اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

المصدر: FCBarcelona/twitter







العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا