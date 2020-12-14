نتيجة قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات متباينة في التنافسية.

واصطدم مانشستر يونايتد الإنجليزي بفريق ريال سوسيداد الإسباني، وسيلعب أرسنال ضد بنفيكا البرتغالي، ويواجه توتنهام نظيره فولفسبيرغير النمساوي، فيما سيواجه ميلان فريق النجم الأحمر الصربي.

وفيما يلي نتيجة القرعة كاملة:

🔥 Round of 32 draw! 🔥



Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdrawpic.twitter.com/xd8ieXnZv9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 14, 2020

إقرأ المزيد

- توتنهام هوتسبير الإنجليزي × ولفسبيرغير النمساوي

- دينامو كييف الأوكراني × كلوب بروج البلجيكي

- ريال سوسيداد الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

- بنفيكا البرتغالي × أرسنال الإنجليزي

- النجم الأحمر الصربي × ميلان الإيطالي

- أنتويرب البلجيكي × رينجيرز الإسكتلندي

- سلافيا براغ التشيكي × ليستر سيتي الإنجليزي

- سالزبورغ النمساوي × فياريال الإسباني

- سبورتينغ براغا البرتغالي× روما الإيطالي

- كراسنودار الروسي × دينامو زغرب الكرواتي

- يونغ بويز السويسري × بايرليفركوزن الألماني

- مولده النرويجي × هوفنهايم الألماني

- غرناطة الإسباني × نابولي الإيطالي

- ماكابي تل أبيب الإسرائيلي × شاختار دونيتسك الأوكراني

- ليل الفرنسي × أياكس أمستردام الهولندي

- أولمبياكوس اليوناني × آيندهوفن الهولندي

وصعد إلى هذا الدور 24 فريقا من الدوري الأوروبي، احتلت صدارة ووصافة المجموعات الـ12، وانضمت إليها 8 أندية احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباريات ذهاب دور الـ32 في الـ18 من فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الـ25 من الشهر ذاته.

وستقام قرعة دور الـ16 من المسابقة الأوروبية في الـ26 من فبراير المقبل.

المصدر: RT