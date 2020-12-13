الجملة التي تسببت في طرد رمضان صبحي في مباراته الأولى مع بيراميدز بالدوري المصري

كشف مهاجم نادي بيراميدز، دودو الجباس، سبب طرد زميله رمضان صبحي، عقب نهاية مواجهة فريقهما ضد الاتحاد السكندري (1-2)، أمس السبت، في الجولة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم.

وأكد الجباس، أن رمضان تحدث مع حكم المباراة محمد الصباحي، لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 93، قبل أن يسجل خالد متولي، الهدف القاتل لنادي الاتحاد السكندري، ليفوز الأخير باللقاء.

وذكر الجباس، أن الحكم رد على احتجاج رمضان بقوله، إن الخطأ الذي ارتكب في حقه "ضعيف" ولا يستوجب ركلة جزاء.

وأضاف الجباس، إن كلمة "ضعيف"، أثارت غضب رمضان، الذي انفعل بشدة، مما دفع الصباحي لإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه وطرده.

ومن جانبه، قال قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر": "رمضان صبحي لاعب جيد، لكن عليه ضبط النفس، خاصة بعد ما تعرض للطرد، وهاجم الحكم بعد اللقاء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء، وقال له (هي هتبقي بالألوان.. لو في مكان قاني كانت اتحسبت).

وكانت مباراة الاتحاد السكندري، هي الأولى لرمضان مع فريقه الجديد بيراميدز، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من الأهلي.

المصدر: الأهرام + اليوم السابع