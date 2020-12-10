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 ريال مدريد يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

الرياضة

 ريال مدريد يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال
Reuters /Sergio Perez
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واصل فريق ريال مدريد كتابة التاريخ وسلسلة الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، بتأهله إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، عقب فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أمس الثلاثاء.

وتخطى ريال مدريد دور المجموعات للبطولة القارية المرموقة بنجاح للمرة الـ29، أي جميع أدوار المجموعات التي شارك فيها منذ موسم (1995-1996)، بما في ذلك أدوار المجموعات الثانية التي أقيمت من موسم (1999-2000) إلى (2002-2003).

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ويعتبر ريال مدريد الفريق الوحيد الذي حقق تلك السلسلة الكاملة في تاريخ البطولة، وهو الفريق الأكثر تأهلا للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما يحمل فريق ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا، برصيد 13 لقبا، متفوقا بفارق 6 ألقاب على ميلان الإيطالي، ويليهما بايرين ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي في المرتبة الثالثة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، ومن ثم برشلونة برصيد 5 ألقاب.

يذكر أن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ستجري يوم الاثنين المقبل، ومن المقر أن تقام مباريات الذهاب أيام (16، 17، 23 و24) من شهر فبراير المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام (9، 10، 16 و17) من شهر مارس 2021.

المصدر: "realmadrid" 

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