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رسميا.. بالوتيلي ينضم لفريق برلسكوني

الرياضة

رسميا.. بالوتيلي ينضم لفريق برلسكوني
Reuters
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أعلن نادي مونزا، الذي يملكه رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني وينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم ماريو بالوتيلي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يكن بالوتيلي يرتبط بأي ناد منذ رحيله عن فريق مدينته بريشيا هذا العام، وسيلتحق اللاعب البالغ عمره 30 عاما بلاعب وسط آخر سبق له تمثيل ميلان، هو الغاني كيفن برينس بواتنغ.

وقضى بالوتيلي مسيرة مليئة بالمشاكل خلال اللعب في مجموعة من أكبر أندية أوروبا، منها ميلان، وإنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وليفربول، ونيس، وأولمبيك مارسيليا.

وشارك بالوتيلي في 36 مباراة دولية مع إيطاليا وسجل 14 هدفا.

وكان برلسكوني، مالك ميلان السابق، اشترى مونزا، الذي صعد إلى دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، في 2018.

المصدر: رويترز

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