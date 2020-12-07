رونالدو يسافر إلى برشلونة لمواجهة ميسي

أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة لاعبيه لخوض مواجهة مضيفه برشلونة غدا الثلاثاء، وذلك في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة يوفنتوس، ما يبعث الأمل في مشاهدة مواجهة له ضد منافسه التقليدي على مدار العقد الأخير الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، كما شهدت القائمة عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون بعد غياب للإصابة، بينما خلت من ثنائي الدفاع جورجيو كيلليني وديميرال بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، دراجوسين، فرابوتا.

خط الوسط: آرثر، رامزي، ماكيني، كييزا، رابيو، بينتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي.

خط الهجوم: رونالدو، موراتا، ديبالا، دا جراكا.

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وسيتنافس فريقا برشلونة ويوفنتوس غدا الثلاثاء، على صدارة المجموعة بعد أن ضمنا تأهلهما مبكرا إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

وحقق فريق برشلونة 5 انتصارات متتالية من ضمنها على يوفنتوس (2-0) في عقر داره، في غياب رونالدو الذي حرمه فيروس كورونا من مواجهة ميسي، ويتصدر قائمة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على يوفنتوس، ومن ثم دينامو كيف الأوكراني وفرينسفاروش الهنغاري، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وسيتنافسان فيما بينهما على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

المصدر: "twitter/juventusfc"