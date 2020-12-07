تستضيف مدينة زيوريخ السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة أوروبا المؤهلة لتصفيات مونديال قطر، الذي سيقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وستجري عملية سحب القرعة بشكل "استثنائي" وافتراضي، بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا في العالم.

وتتأهل 13 منتخبا من قارة أوروبا إلى نهائيات كأس العالم، وتم سيتم توزيع منتخبات القارة العجوز الـ55 على 10 مجموعات بحسب القرعة، وسيتأهل أبطال هذه المجموعات مباشرة، بينما تتأهل 3 منتخبات من خلال مرحلة الملحق كأفضل ثوان.

وتم تصنيف الـ55 منتخبا في 6 مستويات، حيث ستضم الخمسة الأولى منها 10 منتخبات، والأخيرة تضم 5 منتخبات.

وفيما يلي المستويات:

المستوى الأول: بلجيكا، فرنسا، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، كرواتيا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا.

المستوى الثاني: سويسرا، ويلز، بولندا، السويد، النمسا، أوكرانيا، صربيا، تركيا، سلوفاكيا، رومانيا.

المستوى الثالث: روسيا، هنغاريا، إيرلندا، التشيك، النرويج، إيرلندا الشمالية، آيسلندا، أسكتلندا، اليونان، فنلندا.

المستوى الرابع: البوسنة والهرسك، سلوفينيا، مونتينغرو "الجبل الأسود"، مقدونيا الشمالية، ألبانيا، بلغاريا، إسرائيل، بيلاروس، جورجيا، لوكسمبورغ.

المستوى الخامس: أرمينيا، قبرص، جزر الفارو، أذربيجان، إستونيا، كوسوفو، كازاخستان، ليتوانيا، لاتفيا، أندورا.

المستوى السادس: مالطة، مولدوفا، ليشتنشتاين، جبل طارق، سان مارينو.

⌛️ The @UEFA Zone #WorldCup preliminary draw begins in just 4 hours



🌍 ICYMI, the 55 European hopefuls have been allocated into these 6 pots based on the #FIFARanking



ℹ️👉 https://t.co/YHKkjUHOsIpic.twitter.com/6LZgh5XCN9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

وفي ما يلي نتيجة قرعة أوروبا لمونديال قطر 2022:

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة التاسعة:

المجموعة العاشرة:

المصدر: RT