هدف الحارس المغربي ياسين بونو بالخطأ في مرماه يعيد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات (فيديو)

استعاد ريال مدريد نغمة الفوز مرة أخرى بتغلبه بهدف دون رد على مضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، حقق ريال مدريد فوزه الأول بعد خسارتين وتعادل ورفع رصيده إلى 20 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT