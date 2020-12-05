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أيها الأغلى؟.. أسعار قياسية لبيع قمصان اللاعبين النجوم

الرياضة

أيها الأغلى؟.. أسعار قياسية لبيع قمصان اللاعبين النجوم
AFP ROBYN BECK
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قالت دار جوليانز للمزادات إن قمصانا ارتداها لاعبون مثل نجم كرة السلة مايكل جوردان في مناسبات مهمة وقميصا ارتداه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بيعت بأسعار قياسية خلال مزاد.

وبيع القميص الرسمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والذي منح لجوردان في اليوم الذي وقع فيه لفريق شيكاغو بولز عام 1984 مقابل 320 ألف دولار، وهو أعلى سعر يباع به قميص لجوردان.

وقالت دار جوليانز إن قميص كرة السلة الذي ارتداه أوباما عام 1979 خلال عامه الأخير في مدرسة بوناهو في هاواي بيع بسعر قياسي بلغ 192 ألف دولار.

وبيع القميص الأبيض رقم 7 الذي ارتداه لاعب كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك في عام 2011 خلال مباراته الأولى مع فريق سان فرانسيسكو 49 مقابل 128 ألف دولار.

وكان كايبرنيك أحد أبرز الشخصيات الرياضية وأكثرها إثارة للجدل في الولايات المتحدة. ففي عام 2016، قام بالركوع خلال عزف النشيد الوطني الأمريكي لتسليط الضوء على وحشية الشرطة لتكون تلك اللفتة مصدر إلهام فيما بعد لحركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة" التي تدعو إلى وقف العنف ضد السود.

المصدر: "رويترز"

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