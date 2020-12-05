بالفيديو.. تغريم لاعب كرة قدم أمريكية بعد اعتدائه على الحكم

تم القبض على لاعب كرة القدم الأمريكي إيمانويل دورون بتهمة الاعتداء على حكم المواجهة أثناء مباراة مدرسية في مدينة إدينبورغ بولاية تكساس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة The Monitor .

واتهم اللاعب البالغ 18 عاما، بالاعتداء من الدرجة الأولى خلال محاكمة في محكمة إدينبورغ، صباح الجمعة، وأمرته المحكمة بدفع 10 آلاف دولار تعويضا عن الأضرار الصحية.

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وقعت الحادثة خلال مباراة كرة قدم بين فريق مدرسة إيدنبورغ الثانوية و PSJA، حيث طرد الحكم، اللاعب دورون، قبل أن يعود الأخير إلى أرض الملعب غير راض عن القرار.

وهاجم اللاعب حكم المباراة فريد غراسيا البالغ 59 عاما بضربة قوية أطاحته أرضا حيث استلقى الحكم لعدة دقائق قبل أن يكتسب القوة للوقوف والمشي بعيدا.

وتلقى الحكم رعاية طبية بعد أن حضرت سيارة إسعاف إلى الموقع وتم تقييم الإصابة التي تعرض لها نتيجة الضربة الارتجاج وإصابة في الكتف.

المصدر: The Monitor