مسؤول روسي: 3 سيناريوهات لأمم أوروبا 2020

قال أليكسي سوروكين مدير عام اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأوروبية 2020 في سان بطرسبورغ، إن الاتحاد الأوروبي UEFA سيقرر في بداية مارس ما إذا كان سيسمح للمشجعين حضور المباريات أم لا.

وعقد الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإقليمية للتحضير لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في المدينة الروسية سان بطرسبورغ.

وقال سوروكين عبر الهاتف لوكالة "نوفوستي" الروسية: "سنكتشف في أوائل مارس متى سيقرر الاتحاد الأوروبي شكل البطولة الأوروبية. وحتى الآن، لم يتم الالتزام بأي قرارات أساسية من قبل يويفا، وعلى الأرجح سيتم تحديد توقيت القرار ليتزامن مع اللجنة التنفيذية".

وتابع :"سيتم تطوير ثلاثة سيناريوهات، وهذا ينطبق بالتساوي على جميع المدن المستضيفة، وإحداها سيناريو غير مرغوب فيه للغاية بالنسبة لنا وهو بغياب الجمهور، وآخر يسمح للجمهور بالتواجد لحضور المباريات، وهناك خيار يعتبر حلا وسط بتقييد عدد المتفرجين في المدرجات".

وأكد سوروكين أن سان بطرسبورغ ستكون جاهزة لأي من سيناريوهات الاتحاد الأوروبي في ظل جائحة كورونا.

وتابع سوروكين: "لقد سمعنا اليوم تقارير جميع اللجان وجميع الإدارات. يمكننا أن نقول إن المدينة تدرك جيدا ما يمكن القيام به. والمدينة لديها موقف بناء من جميع القضايا. ليس لدينا مشاكل لم يتم حلها. بطبيعة الحال، الجزء الأساسي (التحضير) مرتبط بقرار وموقف الاتحاد الأوروبي الذي تنتظره جميع المدن، ولا توجد تغييرات في الشكل حتى اليوم".

Алексей Сорокин: «Окончательное решение по формату Евро-2020 УЕФА примет в начале марта»https://t.co/Va5sv1nWNOpic.twitter.com/mNvXB6TVb9 — Sportbox.ru (@sportbox) December 1, 2020

وكان من المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، بمشاركة 24 منتخبا، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

والمدن المقرر أن تستضيف الحدث الكروي القاري هي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (إسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، سان بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية