عملاق دوري السلة الأمريكي يعلق حذائه

قرر أندرو بوغوت، أحد أبرز لاعبي كرة السلة في أستراليا، اعتزال اللعب بشكل فوري ودون حتى انتظار المشاركة مع بلاده في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأعلن بوغوت، الذي فاز بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين مع غولدن ستيت وريورز في 2015، قراره في مدونته الصوتية على الإنترنت، الثلاثاء، بعدما تأثر بالعديد من الإصابات في مسيرته.

وقال بوغوت: "القرار لم يكن سهلا، لكن أعتقد أنه القرار السليم. القرار الذي اتخذته والمكان الذي سأنتقل إليه في الموسم المقبل هو لا شيء. سأنهي مسيرتي الاحترافية لكرة السلة وبشكل فوري".

From all of the Kings players, staff, members, corporates and basketball fans across the world, thank you @andrewbogut for your contributions to the game we love.



You will be sorely missed.



Read: https://t.co/bwYRdSnoxC#THANKYOUBOGUESpic.twitter.com/8YyLgdX3xW — Sydney Kings (@SydneyKings) December 1, 2020

وانفصل اللاعب البالغ 36 عاما عن سيدني كينجز في مايو الماضي، بعد إلغاء منافسات الدوري الأسترالي بسبب كوفيد-19.

وكان اللاعب فارع الطول (2,13 م) التحق بفريق ميلووكي باكس في 2005 ومهد الطريق أمام انتقال العديد من لاعبي أستراليا إلى الدوري الأمريكي.

وشارك بوغوت في الأولمبياد ثلاث مرات، وكان ضمن تشكيلة بلاده عندما احتلت المركز الرابع في ألعاب 2016.

المصدر: "رويترز"