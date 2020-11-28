وفاة لاعب عراقي أثناء خوضه مباراة بالدوري المحلي

توفي لاعب فريق الصليخ، سجاد علي وحيد، أمس الجمعة، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد بسماية، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، وذلك نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وسقط سجاد علي على أرض الملعب في الدقيقة 80، دون أي التحام أو احتكاك مع أي لاعب من الفريق الخصم، قبل أن يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته، والذي طلب نقله فورا إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة نوبة قلبية مفاجئة حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.

وأعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الحداد ثلاثة أيام والوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة سجاد علي.

وذكرت الهيئة في بيان أن "رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وأعضاء الهيئة كافة، تقدموا بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة اللاعب سجاد ومحبيه، وإلى نادي الصليخ والوسط الرياضي لرحيل اللاعب المفاجئ".

وأشار البيان إلى أن اللاعب الراحل كان موهبة كروية شابة.

المصدر: وكالات