السر وراء غياب رونالدو عن مواجهة يوفنتوس الليلة

أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس الإيطالي، عدم مشاركة نجم الفريق كريستيانو رونالدو في مواجهة فريق "السيدة العجوز" أمام بينيفينتو في الدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه لا توجد أية أنباء عن إصابات محتملة، ولكن السر الذي يقف خلف غياب "الدون" عن مباراة اليوم أمام بينيفينتو هو تعزيز حصيلته التهدفية في دوري أبطال أوروبا.

واختار رونالدو حسب الصحيفة الإيطالية الراحة الآن، عوضا عن حصوله على راحة في لقاء فريقه القادم في دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بعد تأكد تأهل اليوفي إلى دور الـ16.

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وأوضحت الصحيفة أن رونالدو طلب الحصول على راحة في الدوري الإيطالي واللعب في دوري أبطال أوروبا من أجل الاستمرار في متابعة تحقيق الأرقام القياسية في البطولة الأوروبية.

كما يغيب عن الفريق الليلة، كل من الحارس ليويجي بوفون، وثنائي الدفاع، القائد كيليني ويمريل، فيما عاد للقائمة بونوتشي.

من جهة أخرى شارك رونالدو، مهاجم يوفنتوس، متابعيه البالغ عددهم 243 مليون عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، صورتين في أحدث ظهور له وهو يمسك الجيتار، موجها سؤالا: "موافقون؟"، حيث لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المصدر: calciomercato.com