"الفيفا" ينكس أعلامه إثر وفاة مارادونا (صور)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس عن تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية، إثر وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وقال الاتحاد في تغريدة إن "الأعلام منكسة بمقر الفيفا اليوم، في الوقت الذي نأسى فيه لرحيل العظيم دييغو مارادونا".

Flags are flying at half-mast at the Home of FIFA today as we all mourn the passing of the late, great Diego Maradona. pic.twitter.com/44TuY1wCGT — FIFA.com (@FIFAcom) November 26, 2020

وتوفي مارادونا في منزله عن 60 عاما إثر أزمة قلبية أمس الأربعاء، ونعاه كبار الرياضيين وقادة العالم بمن فيهم البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، ومشجعوه من مدينة نابولي الإيطالية.

المصدر: RT