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"الفيفا" ينكس أعلامه إثر وفاة مارادونا (صور)

الرياضة

Reuters gb
مظاهر الحزن على أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس عن تنكيس الأعلام في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية، إثر وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وقال الاتحاد في تغريدة إن "الأعلام منكسة بمقر الفيفا اليوم، في الوقت الذي نأسى فيه لرحيل العظيم دييغو مارادونا".

وتوفي مارادونا في منزله عن 60 عاما إثر أزمة قلبية أمس الأربعاء، ونعاه كبار الرياضيين وقادة العالم بمن فيهم البابا فرنسيس الأرجنتيني المولد، ومشجعوه من مدينة نابولي الإيطالية.

المصدر: RT

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