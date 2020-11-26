حرمان خربين من منتخب سوريا نهائيا ومنعه من أي أنشطة كروية سورية مدى الحياة

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم، حرمان عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سوريا بشكل نهائي، ومنعه من المشاركة في أي نشاط يخص الاتحاد مدى الحياة.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، حاتم الغايب، ونشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وأكد الاتحاد، أن القرار جاء ردا على تصريحات اللاعب مؤخرا حول أزمته مع مدرب المنتخب السوري، التونسي نبيل معلول، وأن قرار الإيقاف سيبقى فاعلا سواء اعتذر اللاعب عن تصريحاته أم لا.

وشهد معسكر المنتخب السوري، الذي أقيم منتصف نوفمبر الجاري في الإمارات، قيام معلول بطرد خربين، عشية لقاء ودي أمام منتخب أوزبكستان، في قرار برره الجهاز الإداري للبعثة السورية، بأن سببه تدخل خربين في الأمور الفنية التي تخص الجهاز الفني وحده.

المصدر: وكالات