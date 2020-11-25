نورمحمدوف معزيا بمارادونا: أحد أعظم الرياضيين في كل العصور

كتب بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف منشورا على موقع "إنستغرام"، عزى به في أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وقال نورمحمدوف: "أحد أعظم الرياضيين في كل العصور.. بفضل مارادونا، أحب الملايين من الناس كرة القدم".

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي الأربعاء، إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.

وكتب عنه مشاهير كرة القدم معزين برحيل واحد من أشهر من أنجبتهم كرة القدم العالمية، حيث نعاه بطل العالم لثلاث مرات البرازيلي بيليه، قائلا: "فقد العالم أسطورة وفقدت صديقا عزيزا. أتمنى أن نلعب كرة القدم معا في السماء يوما ما.. منافسة شريفة دامت لعقود لم يوقفها إلا الموت، ولم نعرف فيها إجابة من الأفضل".

وكتب هداف منتخب برشلونة ليونيل ميسي: ''يوم حزين للغاية لجميع الأرجنتينيين وكرة القدم.. يتركنا لكنه لا يغادر لأن دييغو خالد.. احتفظ بكل اللحظات التي جمعتنا".

أما كابتن يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد قال عنه: "اليوم أقول وداعا لصديق، والعالم يقول وداعا للعبقرية الأبدية.. واحد من أفضل من أي وقت مضى.. ساحر لا مثيل له.. يغادر مبكرا، لكنه يترك إرثا بلا حدود وفراغا لن يملأ أبدا".

ومارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

المصدر: "وكالات"