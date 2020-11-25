برشلونة ينعى الراحل مارادونا

نعى نادي برشلونة اليوم الأربعاء، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، لاعب البارسا السابق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 60 عاما.

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر "يتقدم نادي برشلونة بأحر التعازي لوفاة دييغو أرماندو مارادونا لاعب نادينا من 1982 إلى 1984، وأيقونة كرة القدم العالمية.. ارقد في سلام يا دييغو".

وأضاف النادي الكاتالوني "شكرا على كل شيء دييغو".

FC Barcelona expresses its deepest condolences regarding the death of Diego Armando Maradona, a player for our club (1982-84) and an icon of world football. Rest in peace Diego — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

⚽ Two years of magic at the Camp Nou ✨ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020

وكان مارادونا قد تعرض لسكتة قلبية، صباح الأربعاء، أثناء التواجد في بلدة تيغري، ونقل دييغو بسيارة إسعاف إلى عيادة أكثر تخصصا، لكن أسطورة الكرة الأرجنتينية فارق الحياة، مساء اليوم.

وخضع مارادونا مؤخرا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية من الرأس.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية إثر جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

المصدر: RT + وكالات