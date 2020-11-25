25 نوفمبر يوم رحيل الأساطير (فيديو)

شاء القدر أن يتزامن رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، مع تاريخ وفاة الزعيم الثوري الكوبي فيديل كاسترو.

وكان الراحل دييغو مارادونا قد عبر عن حزنه لوفاة الزعيم الثوري الكوبي فيديل كاسترو وخسارة "رجل عظيم" كان بمثابة "أب له".

وقال مارادونا في 26 نوفمبر 2016: "إنه يوم رهيب.. لقد اتصلوا بي من بوينوس آيريس وصدمت لتلقي نبأ رحيل الزعيم التاريخي عن 90 عاما... أنا حزين جدا لأنه كان بمثابة أب لي".

وكان كاسترو يعتبر مارادونا "صديقا مقربا" له، فيما قام نجم كرة القدم الأرجنتيني برسم وشم على ساقه اليسرى لـ"القائد الأعلى"، وقال مارادونا عن كاسترو في إحدى المرات "إلى جانب الله، هو سبب بقائي على قيد الحياة الآن".

وكانت أول زيارة لمارادونا إلى كوبا بعد كأس العالم لكرة القدم عام 1986 في المكسيك، والذي فازت به الأرجنتين بفضل هدفه الشهير خلال الدور ربع النهائي ضد إنجلترا.

ورحل كاسترو أب الثورة الكوبية الذي تحدى القوة الأمريكية لأكثر من نصف قرن، مساء الجمعة في مثل هذا اليوم سنة 2016 في هافانا عن تسعين عاما.

المصدر: RT + وكالات