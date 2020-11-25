الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد لثلاثة أيام على رحيل دييغو مارادونا

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على رحيل أسطورة كورة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا.

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة الأرجنتينية: "بمناسبة رحيل دييغو أرماندو مارادونا سيعلن رئيس البلاد الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم".

وقدمت نائبة رئيس الجمهورية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر التي كانت صديقة لمارادونا تعازيها لعائلته وذويه وكتبت على "تويتر": "وداعا يا مارادونا، نحبك حبا جما".

وتوفي مارادونا اليوم عن 60 عاما.

المصدر: نوفوستي