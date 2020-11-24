برنامج "التشيرينغيتو": ميسي قد يرحل عن برشلونة مطلع العام المقبل

فجر برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، مفاجأة من العيار الثقيل حول خطط نجم نادي برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الصحفي الرياضي الإسباني الموثوق إدواردو إيندا، خلال استضافته في البرنامج الشهير: "ميسي لا يستبعد مغادرة برشلونة مبكرا، إذ يدرس إمكانية الرحيل في يناير المقبل".

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وأوضح إيندا، أن محاولات جرت خلال الموسم الجاري لإصلاح علاقة ميسي مع برشلونة، لكن اتضح أن هذا الأمر بات مستحيلا.

ويستمر عقد ميسي مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، ويحق له بداية من يناير المقبل التفاوض مع أي فريق.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما، حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، الرحيل عن برشلونة لكنه فشل في ذلك، بسبب تعنت مجلس إدارة "البارسا"، الذي طالب بدفع الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" البالغ 700 مليون يورو مقابل السماح له بمغادرة ملعب "كامب نو".

المصدر: وكالات