إبراهيموفيتش يشعل المنافسة مبكرا مع رونالدو في "الكالتشيو" (فيديو)

ضرب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقوة، وقاد فريقه ميلان لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بالفوز على نابولي أمس الأحد، في المرحلة الثامنة من "الكالتشيو".

وسجل المهاجم السويدي المخضرم البالغ عمره 39 عاما، هدفين في الدقيقتين 20 و45، ليمنح ميلان الفوز على نابولي 3-1، وصدارة "الكالتشيو" برصيد 20 نقطة.

اهداف لقاء || نابولي 1-3 ميلان || pic.twitter.com/Z1dNN6aY4o — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzzss4you) November 22, 2020

أما "إبرا"، فقد انفرد بصدارة قائمة هدافي "الكالتشيو"، بعدما رفع رصيده إلى عشرة أهداف، متقدما بفارق هدفين على نجم يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفين أيضا خلال فوز اليوفي على كالياري 2-0 في الجولة الثامنة.

وينتظر أن تكون المنافسة على جائزة هداف الدوري الإيطالي حامية الوطيس هذا الموسم بين رونالدو، وإبراهيموفيتش، والبلجيكي روميلو لوكاكو، الذي سجل سبعة أهداف مع إنتر ميلان حتى الآن، بالإضافة إلى الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي، هداف الموسم الماضي، والذي سجل هذا الموسم أربعة أهداف بقميص لاتسيو.

المصدر: RT