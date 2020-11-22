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نجم الأهلي السعودي يصاب بفيروس كورونا

الرياضة

نجم الأهلي السعودي يصاب بفيروس كورونا
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هاجم فيروس كورونا المغربي إدريس فتوحي نجم الأهلي ليتأكد غيابه عن مواجهة الشباب غدا الاثنين، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أنه ثبتت إيجابية مسحة صانع ألعاب الأهلي، بعد مخالطته لوكيل أعماله المصاب بالعدوى.

وسيتم إجراء مسحة طبية الأحد، للتأكد من إيجابية المسحة، إذ تم عزل النجم المغربي طبقا للبروتوكول الصحي.

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وانضم إدريس فتوحي للأهلي في أكتوبر الماضي قادما من الحزم.

وتألق فتوحي بشكل لافت مع الأهلي هذا الموسم حيث يحل في المرتبة الثانية في قائمة أكثر اللاعبين تمريرا للكرة بـ225 تمريرة.

ويحتل الشباب المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات من البطولة.

المصدر: "صحيفة اليوم السعودية"

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