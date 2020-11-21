تيم يقصي دجوكوفيتش ويتأهل إلى نهائي بطولة الماسترز الختامية (فيديو)

تأهل النمساوي دومينيك تيم إلى المباراة النهائية لبطولة الأساتذة الختامية للتنس، بعد تغلبه اليوم السبت على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن تيم المصنف ثالثا عالميا والبالغ 27 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-5 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و54 دقيقة.

وهذا الفوز، يحمل الرقم 300 بعدد الانتصارات التي حققها تيم خلال مسيرته الاحترافية.

🇦🇹 @ThiemDomi's Milestone Wins:



#1: 2011 Vienna 1R (d. Muster)

#100: 2016 Nice Final (d. Zverev)

#200: 2018 Lyon Final (d. Simon)

#300: 2020 Nitto ATP Finals Semi-final (d. Djokovic) — ATP Tour (@atptour) November 21, 2020

وسيواجه تيم في المباراة النهائية للبطولة، الفائز من لقاء نصف النهائي الثاني الذي سيجمع في وقت لاحق اليوم بين الروسي دانييل مدفيديف والإسباني رافائيل نادال.

THIEM RETURNS TO THE FINAL!



With his 300th career win, 🇦🇹 @ThiemDomi beats Djokovic 7-5, 6-7(10), 7-6(5) to make it back-to-back finals at the #NittoATPFinals 👏 pic.twitter.com/WTQgx6jDYP — ATP Tour (@atptour) November 21, 2020

المصدر: RT