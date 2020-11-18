دبي تمنح دروغبا الإقامة الذهبية (فيديو وصور)

منحت إمارة دبي، ديديه دروغبا نجم منتخب ساحل العـاج ونادي تشيلسي السابق الإقامة الذهبية اليوم الأربعاء، لينضم بذلك إلى قائمة النجوم العالميين الذين حصلوا عليها في وقت سابق.

وحصل دروغبا على الإقامة الذهبية خلال استقباله صباح اليوم، بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بحضور اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور وعدد من المسؤولين.

الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب تمنح #دروغبا الاقامة الذهبية #دبي_الرياضيةpic.twitter.com/ZCRNZiJjqx — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 18, 2020

وصرح دروغبا أنه من أشد المعجبين بدبي منذ أن زارها في 2005، حيث يعيش الناس في أمان ويحترمون العادات والتقاليد وقال: "يمكنني العيش مع عائلتي هنا في أمن وسلام، وأنا ممتن لدولة الإمارات لمنحي الإقامة الذهبية، وأتمنى أن أكون جديرا بهذه الثقة وأشكر كل من دعمني وهذا يعني الكثير لي، أنا سعيد بهذه الهدية".

إقامة #دبي تمنح أسطورة تشيلسي النجم الأيفواري المعتزل ديديه دروغبا #الإقامة_الذهبية، كذلك تم تكريمه من مجلس دبي الرياضي pic.twitter.com/acQc06DRM6 — قناة بينونة (@Baynounahtv) November 18, 2020

وتم اعتماد نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) في العام الماضي وتمنح للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، وذلك بهدف خلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة.

المصدر: وكالات