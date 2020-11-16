اتحاد أمريكا الجنوبية يتخذ قراره النهائي بشأن مباراة الأرجنتين وبيرو

حسم الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم "كونميبول" موقفه من تأجيل مباراة المنتخب الأرجنتيني ومضيفه البيروفي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات القارة اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال "كونميبول" في بيان رسمي اليوم الاثنين: "القيادة العامة للشرطة في بيرو وافقت على توفير جميع الضمانات الخاصة بإقامة مباراة منتخبي بيرو والأرجنتين، المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء في ليما".

وأضاف البيان: "يجب على منتخبي بيرو والأرجنتين التواجد في الموعد المحدد لإقامة المباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، على الملعب الوطني في ليما، بدءا من الساعة 19:30 (بالتوقيت المحلي)".

Perú ratifica ante la FIFA y la CONMEBOL que existen plenas garantías para el partido ante Argentina por las #EliminatoriasSudamericanas



🔗https://t.co/1VS4Qgl3RPpic.twitter.com/0cLgNAYLEp — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 16, 2020

وأثيرت الشكوك مؤخرا حول إمكانية إقامة مباراة بيرو والأرجنتين، في ظل الاحتجاجات القوية التي تشهدها بيرو.

وبعد ثلاث جولات من عمر التصفيات، يحل المنتخب الأرجنتيني في مركز الوصافة بـ7 نقاط، متخلفا عن المتصدر المنتخب البرازيلي بنقطتين، مقابل نقطة وحيدة لبيرو في المركز الثامن.

المصدر: وكالات