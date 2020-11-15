بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية السبت أن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قريب من إتخاذ خطوة هامة بشأن مسيرته التدريبية خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "التيلغراف" البريطانية أن المدرب الإسباني قريب من تجديد عقده مع النادي الشمالي، رغم عدم وجود أي خطوة رسمية من مسؤولي النادي حتى الآن، إلا أن المقربين من غوارديولا أكدوا اقترابه من تجديد عقده.

ويسعى مان سيتي لتجديد عقد غوارديولا البالغ 49 عاما، وينتهي عقده صيف 2021.

Pep Guardiola selangkah lagi memperpanjang kontrak bersama Manchester City.https://t.co/PQ9fBt1zDm [telegraph] — footballisme (@footballisme) November 15, 2020

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وأشارت الصحيفة إلى أن المقربين من غوارديولا أفادوا أن بيب ليس راغبا بالرحيل، بل أقرب إلى توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي، وتمديد مسيرته في النادي والتي امتدت لـ5 سنوات.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن مانشستر سيتي حدد مهلة بشكل نهائي لحسم مستقبل غوارديولا الذي تولى مهامه في صيف العام 2016، وقاد الفريق خلال هذه الفترة إلى خمسة ألقاب، أبرزها لقبا الدوري الإنجليزي في موسمي (17- 2018 و 18-2019) .

وذكرت تقارير أخرى أن المدرب الإسباني قد يعود إلى نادي برشلونة مرة أخرى، وهو ما نفاه بيب في تصريحات في الفترة الأخيرة.

المصدر: "وكالات"