"الملك راموس" يتربع على عرش أوروبا الكروي بإنجاز فريد

حقق قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس رقما قياسيا جديدا، بمشاركته في مباراة بلاده ضد مضيفه السويسري، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

وظهر الماتادور راموس في المباراة رقم 177 له على المستوى الدولي بقميص منتخب إسبانيا "لا فوريا روخا"، ليصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وتخطى سيرخيو راموس (34 عاما) بهذا الإنجاز، رقم حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق ويوفنتوس الحالي، المخضرم جانلويجي بوفون (42) الذي خاض 176 مباراة بقميص "الأتزوري".

يذكر أن راموس شارك في 129 انتصارا بقميص منتخب إسبانيا وسجل 23 هدفا، طوال مسيرته الدولية حتى الآن.

المصدر: وكالات