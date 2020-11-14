شاهد.. هدف "صاروخي من وراء المحيط"

قاد التشيلي أرتورو فيدال منتخب بلاده للفوز على ضيفه بيرو (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وأحرز أرتورو هدفي الفوز لمنتخب "لا روخا"، في الدقيقتين (20 و35) من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب تشيلي الوطني، في العاصمة سانتياغو.

وخطف فيدال الأضواء بالهدف الأول الذي أحرز بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، في أقصى الزاوية "المقص" اليمنى البعيدة.

Arturo Vidal with an absolute BANGER for Chile last night! 💥🇨🇱



The keeper looks speechless! 😂



📹 @MovistarDeporPepic.twitter.com/m6EyXmqXiE — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 14, 2020

وحقق منتخب تشيلي باكورة انتصاراته في النسخة الحالية لتصفيات كأس العالم "قطر 2022"، بعد هزيمة وتعادل على الترتيب، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ويصعد إلى المركز السادس في الترتيب العام للمجموعة، بفارق نقطة خلف باراغواي صاحب المركز الخامس.

بينما مني منتخب بيرو بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد تعادل في مستهل مشواره بالتصفيات، ويشغل المرتبة الثامنة على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة، ويليه منتخبا فنزويلا وبوليفيا في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب من دون رصيد.

بينما يتصدر منتخب البرازيل الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، ويليه منتخبات الأرجنتين والإكوادور والأوروغواي برصيد 6 نقاط لكل منها.

المصدر: وكالات