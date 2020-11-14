رونالدو يرد سريعا على دجوكوفيتش (فيديو)

رد النجم البرتغالي كريستيانو هداف يوفنتوس على تقليد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش متصدر التصنيف الدولي للاعبي التنس المحترفين، الطريقة التي يحتفل بها "صاروخ ماديرا" بأهدافه.

ونشر حساب رابطة لاعبي التنس المحترفين على "تويتر"، فيديو يظهر خلاله نوفاك دجوكوفيتش، وهو يقفز في الهواء بحركة مشابهة للبرتغالي كريستيانو، نجم يوفنتوس، في الاحتفال عند تسجيله الأهداف والصياح بـ"سي".

وعلق دجوكوفيتش على مقطع الفيديو متسائلا عن رأي "صاروخ ماديرا" بالقفزة التي قام به؟ 😂

فرد رونالدو على العملاق الصربي: "لا بأس بها يا أخي 🤔😅".

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ويستعد دجوكوفيتش البالغ 33 عاما لخوض منافسات البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، ويأمل بالفوز بلقب البطولة للمرة السادسة، ليعادل ما حققه اللاعب السويسري روجير فيدرر.

وسيبدأ اللاعب الصربي مسيرته في البطولة الختامية التي ستقام في لندن ما بين 15 و22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، الاثنين المقبل.

بينما يستعد كريستيانو رونالدو (35 عاما) لهز شباك فرنسا لأول مرة في تاريخه، وضم منتخب "الديوك" إلى قائمة ضحايا أهدافه الدولية، خلال المباراة المرتقبة بين منتخب بلاده وضيفه الفرنسي، مساء اليوم السبت، على ملعب "النور"، ضمن الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT