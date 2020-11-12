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البحرين "تقلب الطاولة" كرويا على لبنان

الرياضة

البحرين
RT
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حول منتخب البحرين تأخره إلى فوز على نظيره اللبناني (3-1) في اللقاء الدولي الودي بكرة القدم، الذي جمعهما يوم الخميس، على ملعب الضباط في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ووضع اللبناني محمد قدوح منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول. إلا أن منتخب البحرين قلب الطاولة رأسا على عقب في الشوط الثاني، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من اللاعبين، هاشم سيد، وكميل الأسود، ومحمد جاسم مرهون، في الدقائق (53، و58، 83) على الترتيب.

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبي البحرين ولبنان لبطولتي كأس آسيا لكرة القدم، وتصفيات كأس العالم "قطر 2022".

المصدر: وكالات 

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