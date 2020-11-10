لاعبو ريال مدريد يوبخون زميلهم "المتخاذل"

كشف برنامج "الشيرنغيتو"، أن لاعبي ريال مدريد وبخوا زميلهم إيسكو، بسبب تخاذله في المباراة الأخيرة التي خسرها الفريق أمام فالنسيا 1-4، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال البرنامج الإسباني الشهير اليوم الثلاثاء، إن إيسكو، هو اللاعب الأكثر تخاذلا في الريال، ويتلقى التوبيخ من لاعبي الملكي لأنه لا يركض كثيرا في المباريات.

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وشارك إيسكو أساسيا في مباراة فالنسيا، وظل في الملعب لمدة 83 دقيقة، قبل أن يستبدله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وكان تقييم إيسكو الأسوأ بين 15 لاعبا للريال شاركوا في لقاء فالنسيا، حيث فقد الكرة عشر مرات، واستعاد كرة واحدة، وتفوق بنسبة 16.7% فقط في المواجهات الثنائية، وفقا لأرقام صحيفة "آس" الإسبانية.

وتراجع الريال إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، كما يعاني "الميرينغي" الأمرين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي كانت تعتبر حتى وقت قريب بطولته المفضلة.

ويتوجب على الريال تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الثلاث المتبقية له في مرحلة المجموعات لدوري لأبطال لبلوغ الدور ثمن النهائي، علما بأنه تكبد خسارة واحدة، وتعادل مرة واحدة، وفاز مرة، في أول ثلاث مباريات.

المصدر: وكالات