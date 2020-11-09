قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى بعد التوقف

توقفت مباريات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى للموسم (2020-2021) فترة قصيرة لنحو 11 يوما، بسبب منافسات المنتخبات الوطنية في فترة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي ما يلي ترتيب المتصدرين لقائمة أفضل الهدافين في كل من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا)، بعد توقفها مؤقتا:

الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" بعد الجولة الثامنة:

الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) - 8 أهداف

الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (لاعب خط وسط إيفرتون) - 8 أهداف

المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) - 8 أهداف

الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام هوتسبير) - 8 أهداف

الإنجليزي باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) - 7 أهداف

الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) - 7 أهداف

الدوري الإسباني "الليغا" لم تستكمل بعد مباريات الجولات (7 و8 و9):

الإسباني ميكيل أويارزابال (لاعب خط وسط ريال سوسييداد) – 5 أهداف

الأوروغوياني لويس سواريز (مهاجم أتلتيكو مدريد) – 5 أهداف (بعد 7 مباريات)

الإسباني باكو ألكاسير (مهاجم فياريال) – 5 أهداف

البرتغالي جواو فيليكس (مهاجم أتلتيكو مدريد) – 5 أهداف (بعد 7 مباريات)

الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو":

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم ميلان) – (8 أهداف)

الإيطالي أندريا بيلوتي (مهاجم تورينو) – (6 أهداف)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مهاجم يوفنتوس) – (6 أهداف)

البلجيكي روميلو لوكاكو (مهاجم إنتر ميلان) – (5 أهداف)

الإيطالي فرانشيسكو كابوتو (مهاجم ساسولو) – (5 أهداف)

جيوفاني سيميوني (مهاجم كالياري) – (5 أهداف)

البرازيلي جواو بيديو غلفاو (مهاجم كالياري) – (5 أهداف).

الدوري الألماني "البوندسليغا" بعد الجولة السابعة:

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن ميونيخ) – 11 هدفا

الأرجنتيني لوكاس ألاريو (مهاجم باير ليفركوزن) – 7 أهداف

النرويجي إيرلينغ هالاند (مهاجم بوروسيا دورتموند) – 6 أهداف

الكرواتي أندريه كراماريتش (مهاجم هوفنهايم) – 6 أهداف

البرتغالي أندريه سيلفا (مهاجم آينتراخت فرانكفورت) – 5 أهداف

دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1" لم تستكمل بعد مباريات الجولات (8 و9 و10):

الفرنسي بولايي ديا (مهاجم ستاد ريمس)- 8 أهداف

الفرنسي كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) - 7 أهداف

التركي بوراك يلماز (مهاجم ليل) – 6 أهداف

السنغالي إبراهيما نياني (مهاجم ميتز) – 6 أهداف

الفرنسي وسام بن يدر (مهاجم موناكو) – 6 أهداف.

المصدر: وكالات