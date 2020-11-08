بالفيديو.. "السلطان" إبراهيموفيتش ينقذ ميلان من الخسارة في الوقت القاتل

فرض ميلان التعادل الإيجابي 2-2 على ضيفه فيرونا في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وتقدم الضيوف بهدفين نظيفين عن طريق التشيكي أنتونين باراك ودافيد كالابريا بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 6 و19 على الترتيب.

وقلص جيانجياكومو ماجناني مدافع فيرونا النتيجة بتسجيله هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وأضاع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فرصة ذهبية لفرض التعادل في الدقيقة الـ66 عندما أهدر ركلة جزاء، قبل أن يعوض ويحرز هدفا رأسيا رائعا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ميلان 2 - 2 هيلاس فيرونا : أهداف المباراة HD



تابعوني على الحساب الأساسي @HD_2020TVpic.twitter.com/RF5EzhrJDY — الدوري الايطالي (@N1Rcac) November 8, 2020

وبهذا التعادل، رفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة، ورفع فيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

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المصدر: RT