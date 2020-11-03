بعد أيام من عيد ميلاده الـ 60.. مارادونا يدخل المستشفى

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا نقل إلى المستشفى.

وحسب التقارير، فإن مارادونا البالغ 60 عاما من العمر، والذي يدرب فريق "خيمناسيا إي إيسغريما" من مدينة لابلاتا الأرجنتينية، نقل إلى مستشفى "إيبينسا" في المدينة لإجراء فحوصات طبية.

وأشارت التقارير إلى أن مارادونا لم يكن بحالة صحية جيدة في الفترة الأخيرة، وأنه سيبقى تحت مراقبة الأطباء لعدة أيام.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ 60.

جدير بالذكر أن مارادونا، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بطل العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 1986 ونجم "بوكا جونيورز" الأرجنتيني و"نابولي" الإيطالي و"برشلونة" الإسباني، كان قد نقل إلى المستشفيات مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وقد نقل مارادونا إلى المستشفى في يناير 2019 بسبب نزيف في المعدة، وأثناء مباريات كأس العالم في روسيا عام 2018، حين تعرض لوعكة صحية في الملعب خلال مشاهدته للمباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والنيجيري.

وفي وقت سابق خضع مارادونا للعلاج بسبب مشاكل في القلب والجهاز التنفسي عام 2004 بنتيجة تعاطي الكوكايين. كما خضع لعملية جراحية لقص المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد في 2005، إضافة إلى دورات علاج عدة للتعافي من آثار الإدمان على المخدرات والكحول.

المصدر: رويترز