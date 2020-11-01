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سياسي فرنسي يدعو لطرد لاعب من المنتخب بسبب إعجابه بمنشور لحبيب نورمحمدوف

الرياضة

سياسي فرنسي يدعو لطرد لاعب من المنتخب بسبب إعجابه بمنشور لحبيب نورمحمدوف
Reuters
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صرح النائب الفرنسي، جوردان بارديلا، القيادي في حزب التجمع الوطني، بأنه لا مكان للاعب مثل بريسنيل كيمبيمبي، في منتخب فرنسا، بسبب إعجابه بمنشور للمقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف.

وتعرض بريسنيل كيمبيمبي، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لانتقادات بسبب إشارة الإعجاب التي قام بها على منشور بطل العالم للوزن الخفيف لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" حبيب نورمحمدوف في تطبيق "إنستغرام".

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وانتقد حبيب بشدة في ذلك المنشور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تصريحاته المتعلقة بالدين الاسلامي وحرية التعبير بعد هجومين إرهابيين في فرنسا، حين نشر في أحد منشوراته صورة مسيئة لماكرون، مرفقة بنص بالغ القسوة.

وكتب جوردان بارديلا، نائب رئيس حزب التجمع الوطني الذي تقوده مارين لوبان، "تغريدة" على موقع "تويتر" قال فيها تعليقا على تبريرات كيمبيمبي بأنه لا يتحدث باللغة الروسية: "هل هذا عذر رسمي؟ يعتبرون الناس أغبياء. ليس هناك أي منتخب لفرنسا بالنسبة لكيمبيمبي، الشخص الذي يؤيد الجهاد على إنستغرام، والذي لا يريد أن يتحمل المسؤولية ويعتبرونا أننا حمقى. كفى سذاجة، دعونا لا نفوت أي شيء آخر!".

ونشر كيمبيمبي، الذي تعرض لانتقادات لقيامه بذلك، تغريدة قال فيها إنه لا يريد الانجرار إلى السياسة، وأشار إلى أنه ربما كان هناك سوء فهم لغوي، وقال "أنا أمارس الرياضة وليس السياسة، وأنا لا أتحدث الروسية أيضا، وإنني أدين بشدة الإرهاب، وجميع أشكال العنف دون تحفظ، وكل محاولات التلاعب المقززة ".

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المصدر: وكالات 

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