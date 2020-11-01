شاهد.. مقاتل يحمل خصمة "ساخرا" قبل خنقه

أجبر المقاتل الأمريكي جيسون ويت مواطنه كول وليامز على الاستسلام، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس، ضمن بطولة "UFC Vegas 12" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ورفع جيسون ويت وحمله إلى الجهة المقابلة من القفص قبل أن يسقطه بقوة على الأرض ويخنقه.

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وحقق جيسون ويت (33 عاما) بذلك انتصاره السادس عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ست هزائم.

بينما مني كول وليامز (36 عاما) بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: وكالات