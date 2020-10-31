إصابة المغربي حمد الله بكورونا

أعلن المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب النجم المغربي البالغ عمره 29 عاما، عبر حسابه في موقع "تويتر": "تأكدت إصابتي بكورونا، لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع، وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

قال رسول اللهﷺ "ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه "، تأكدت إصابتي بكورونا لله والشكر، بالشفاء العاجل للجميع و حفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم ❤️ — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) October 30, 2020

وارتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي فريق النصر إلى خمس حالات.

وكان حمد الله، شارك في مباراة النصر يوم الثلاثاء الماضي أمام نظيره الأهلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد ابتعاده عن صفوف الفريق لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

وانتهت المواجهة بفوز رفاق حمد الله بهدفين مقابل هدف واحد، ليضربوا موعدا مع الغريم الهلال في المباراة النهائية للبطولة.

المصدر: حساب حمد الله على "تويتر"